كلباء يستقبل جاره خورفكان لـ «رد الاعتبار»

يستضيف اتحاد كلباء جاره خورفكان عند الساعة 18:15، اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة تحظى بأهمية كبيرة بين أوساط جمهور «النمور»، لنيل مركز متقدم في البطولة، إضافة إلى رد الاعتبار بعد خسارته مواجهة الذهاب بهدفين لهدف.

ويبلغ رصيد اتحاد كلباء 32 نقطة في المركز الثامن، وقد ضمن بقاءه بشكل مبكر، بينما خورفكان 24 نقطة في المركز الـ10.

ويتطلع كلباء لتقديم مباراة ممتازة لتأكيد فوزه السابق على الشارقة في آخر مباراة يلعبها على ملعبه، وقد يكون آخر فوز في الموسم، إذ تنتظره آخر مباراة أمام الجزيرة في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وفي السياق نفسه، يطمح خورفكان إلى أفضل نتيجة قبل أن يواجه على ملعبه فريق الوصل المدجج بالنجوم.