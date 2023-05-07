شباب الأهلي يأمل العودة من بني ياس «شامخاً»

سيكون فريق شباب الأهلي على موعد مع تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في حال فوزه على مستضيفه بني ياس في المباراة التي تجمع بين الطرفين في الساعة 21:00 من مساء اليوم على ملعب «الشامخة»، ضمن الجولة 25 من المسابقة، ويكفي «الفرسان» النقاط الثلاث للحصول على اللقب من دون النظر لنتيجة منافسيه، وخوض الجولة الأخيرة أمام عجمان كأداء واجب.

ويدرك لاعبو شباب الأهلي أنه لا مجال للدخول في أي حسابات، خصوصاً في ظل التنافس مع العين والوحدة، وأن الانتصار يعني الوصول للنقطة 54 والاستفادة من المواجهات المباشرة مع «الزعيم» و«العنابي»، التي تصب في مصلحته كذلك، في الوقت الذي يسعى فيه الأخيران إلى الاستمرار في المنافسة.

وأكمل «الفرسان» الذين يتصدرون الترتيب حالياً برصيد 51 نقطة، تحضيراتهم لمواجهة اليوم بقيادة المدرب البلجيكي، ليوناردو جارديم، الذي أعرب خلال المؤتمر الصحافي عن أمله في انتصار فريقه وحسم اللقب اليوم، وقال: «المباراة يمكن أن تمنح الفريق جائزة ظللنا نعمل من أجلها طوال الموسم».

وطالب المدرب جماهير الفريق بالاحتشاد في المدرجات ومساندة اللاعبين، وقال: «نحن على بُعد ثلاث نقاط من اللقب، وهو الهدف الذي عملنا من أجله».

في المقابل، يبحث أصحاب الأرض الذين في رصيدهم 23 نقطة عن تحسين موقفهم في جدول الترتيب، من خلال تحقيق الفوز وزيادة إثارة الدوري وتأجيل فرصة ضيفهم في حسم اللقب للجولة الأخيرة، وكان أختتم تحضيراته للقاء اليوم تحت قيادة مدربه الروماني دانيال إيسايلا، بمشاركة معظم اللاعبين الأساسيين.