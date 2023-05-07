مواجهات مصيرية «درجة أولى» تنتظر حتا ودبا الحصن والإمارات

تنطلق عند الساعة 18:05 من مساء اليوم الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى، التي ستشهد إقامة ثماني مباريات في توقيت واحد، إذ سيستضيف حتا بملعبه فريق الرمس، و«غلف إف سي» بملعب نادي العربي مع الذيد، وبينونة مع الحمرية بملعب الحمرية، ودبا الحصن مع مسافي، والفجيرة مع مصفوت، والعروبة مع «فرسان هسبانيا»، والجزيرة الحمراء مع التعاون، والإمارات مع العربي.

ويتصدر حتا ترتيب فرق البطولة برصيد 68 نقطة، يليه دبا الحصن ثانياً برصيد 63، ثم الإمارات ثالثاً برصيد 62، ومصفوت رابعاً 49، والعربي 48، والحمرية 46، ومسافي 43، والفجيرة 39 والعروبة 38 والتعاون 38 والذيد 37 والجزيرة الحمراء 36، و«غلف إف سي» 35، والرمس 32، و«سيتي» 22، وفرسان هسبانيا 16، وأخيراً بينونة 15 نقطة.

ويمكن لفريق حتا التأهل رسمياً للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، في حال تمكن من الفوز وتعرّض أي من فريقي دبا الحصن أو الإمارات للخسارة، بينما سيحتاج إلى نقطة من مباراتيه المقبلتين للصعود والفوز بالبطولة أيضاً.

ويطمح كل من فريقي دبا الحصن والإمارات إلى تحقيق الفوز والاستمرار في نيل النقاط حتى الجولة الأخيرة والحاسمة، إذ سيكون إهدار النقاط ممنوعاً عليهما للبقاء في المنافسة.

وفي المنافسة على البقاء ستكون عين فريق سيتي مركزة نحو نتائج فريقي بينونة وفرسان هسبانيا سعياً إلى تحقيق البقاء، خصوصاً أن منافسيه يخوضان مباراتين صعبتين مع الحمرية والعروبة على التوالي.