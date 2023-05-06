"مطرية" تهدي "غودولفين" لقب "ديربي سيتي ديستاف" في مهرجان "كنتاكي"

توجت "مطرية" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب براد كوكس، بلقب "ديربي سيتي ديستاف" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر رملي، وجرى اليوم في الشوط الافتتاحي من ثاني أيام مهرجان "كنتاكي ديربي" الأميركي العريق.

وأضافت "مطرية" البالغة من العمر أربعة سنوات، الانتصار السادس في مسيرتها، والثاني على صعيد سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجها العام الماضي بلقب سباق "أكورن ستيكس" الذي أقيم على مضمار "بيلومنت بارك" الأميركي.

وعرف الفارس فلافين بارت، كيفية قيادة "مطرية" للبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، متجاوزةً منافساتها نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 27 ثانية و87 جزء من الثانية.