الظفرة يمطر شباك الجزيرة برباعية

أمطر فريق الظفرة شباك ضيفه الجزيرة برباعية حيث فاز عليه 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو أكبر انتصار لأصحاب الأرض على منافسهم، وذلك في أخر ظهور لهم على ملعبهم بعد هبوطهم الرسمي من البطولة.

وقص المخضرم سلطان الغافري شريط أهداف اللقاء لصالح الظفرة في الدقيقة 21 بتسجيل هدف بتسديدة من منتصف الملعب، لكن مهاجم الجزيرة علي مبخوت سجل التعادل في الدقيقة 29، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. وعاد أصحاب الأرض في الشوط الثاني وسجلوا الهدف الثاني بواسطة تياغو دي لينكو في الدقيقة 54، بينما عزز وليد عمر بالهدف الثالث في الدقيقة 62، وعاد تياغو وسجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77، ليضع بذلك الظفرة النقطة رقم 11 في رصيده، بينما تجمدت نقاط الجزيرة عند 43.