الشارقة بطل دوري اليد للمرة السابعة على التوالي

توج فريق رجال الشارقة بطلاً للدوري العام لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي، عقب فوزه، اليوم السبت، على ضيفه الجزيرة بفارق الهدفين وبنتيجة (32-30)، في مباراة جمعتهما في الجولة السابعة والختامية من الدور النهائي للبطولة.

وأضاف الشارقة اللقب الـ 17 تاريخياً في بطولة الدوري، منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976-1977، وجاء لقب "الملك" بحلوله في ختام الدور النهائي في صدارة الترتيب العام بإجمالي 23 نقطة، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف برصيد 21 نقطة، وجاء العين ثالثاً برصيد 17 نقطة

كما حصل الشارقة على درع التفوق العام، الممنوح من قبل اتحاد اللعبة للنادي الأكثر حصداً للألقاب في موسمٍ واحد في مختلف فرق المراحل السنية.

وتوجه رئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد اللعبة ونادي الشارقة، بتسليم فريق رجال الشارقة كأس الدوري ودرع التفوق العام.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الشارقة في الابتعاد تدريجياً وانهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (17-13)، في فارق مريح سمح لـ "الملك" لإنهاء المباراة لصالحه (32-30) والتتويج باللقب.