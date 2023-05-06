«بريتي مسشيفاس» تهدي «غودولفين» لقباً تاريخيا في «كنتاكي أوكس»

سطرت المهرة «بريتي ميسشيفاس» الانتصار الأول لفريق «غودولفين» العالمي بلقب «كنتاكي أوكس» لخيول الفئة الأولى، بفوزها في السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر رملي على مضمار «شيرشل داونز»، وأقيم صباح اليوم في اليوم الافتتاحي من مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير.

وأكدت «بريتي ميسشيفاس»، بإشراف المدرب برايندن كوكس، مقدرتها على تحمل عبء الانطلاقة من البوابة الخارجية، بعد أن قادها الفارس تايلو جافاليوني، لإظهار سرعة مبكرة ساعدتها في اللحاق بركب الصدارة، ثم التفوق في السباق بزمن دقيقة و49 ثانية و77 جزءاً من الثانية، بفارق «الرقبة» عن المهرة الأميركية «ذا غامبلينغ غيرل» بقيادة الفارس إريراد أورتيز، وثالثاً المهرة الأميركية «ذا أليس لوك» بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو.