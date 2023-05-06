زورق «فزاع 3» يبدع من جديد في «مونديال إكس كات»

خطف زورق فزاع 3، بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي الأضواء مع انطلاق بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات 2023)، والتي بدأت قبل أيام من إيطاليا التي احتضنت الجولة الأولى في مدينة فيومسينو بالقرب من العاصمة روما. ونجح «فزاع 3» في رسم صورة رائعة في ظهوره الأول متجاوزاً الصعاب التي واجهته في السباق الأول في فيومسينو التي احتضنت المحطة الأولى من بطولة العالم على مياه البحر الأدرياتيكي حيث لم يكمل السباق لكنه عوض ذلك بانتصار تعود عليه الثنائي عارف ونادر حيث أنهيا السباق في المركز الأول بجدارة.

ويتأهب لخوض المحطة الثانية اليوم، والتي تقام في إقليم باسيليكاتا جنوب إيطاليا، حيث يواجه تحدي ثمانية زوارق أخرى تشارك في البطولة العالمية. وتقام اليوم تصفيات أفضل زمن، ثم السباق الرئيس عصراً، وغداً يقام السباق الرئيس الثاني. ويحتل زورق فزاع 3، المركز الرابع في الترتيب العام بعد نهاية سباقي الجولة الأولى برصيد 35 نقطة. يذكر أن الاتحاد الدولي للسباقات البحرية أعلن عن إقامة أربع جولات في أوروبا.