جياد الإمارات تطمح للقب 11 في «2000 غينيز الإنجليزي»

يحمل المهران «سيلفر نوت» و«نوبل ستايل» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، آمال فريق «غودولفين» العالمي، في الدفاع عن لقب «الشعار الأزرق» الشهير، في بطولة «2000 غينيز الإنجليزي» المخصصة للمهور من عمر ثلاث سنوات، والمصنفة ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى عالمياً، وتجرى اليوم على مضمار «نيوماركت» البريطاني لمسافة 1600 متر عشبي.

كما تُعقد الآمال الإماراتية في إهداء ملاك الدولة اللقب الـ11 تاريخياً في البطولة الكلاسيكية العريقة التي تعود انطلاقتها إلى عام 1809؛ على كل من «دبي مايل» لمالكه أحمد الشيخ بإشراف المدرب شارلي جونستون، و«هاي رويال» لجابر عبدالله وإشراف المدرب كيفين رايان.

1600

متر عشبي مسافة السباق على مضمار «نيوماركت» البريطاني.