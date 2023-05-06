الفجيرة يستعرض إنجازاته في حفل الشطرنج

استعرض مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الإنجازات التي حققها في الموسم الرياضي المنصرم، وذلك تزامناً مع الحفل الذي نظمه اتحاد الشطرنج أخيراً، وكرم خلاله الأندية صاحبة الإنجازات تمهيداً لنقلة نوعية جديدة في المواسم الحالي والمقبلة.

وذكر نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في بيان صحافي، أن توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تقف خلف النتائج المتميزة التي حققها النادي على المستويين المحلي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت: «إن مسيرة الإنجازات ستتواصل، وأن أسرة النادي تتفاءل بموسم 2023 ليكون أكثر تميزاً، وأهم الإنجازات كانت في الفوز بالمركز الأول وكأس الدوري العام لفئة تحت 18 سنة والمركز الأول وكأس بطولة الإمارات الفردية تحت 20 سنة، كما وحصل النادي على أربغ ميداليات فضية، والمركز الثاني في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج الخاطف، والمركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية تحت 18 سنة، والمركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية تحت 16، والمركز الثاني في بطولة الدوري العام لفئة تحت 12 سنة، والمركز الثاني والمركز الثالث في بطولة كأس رئيس الدولة للرجال والثالث للناشئين».