الظفرة يودّع جمهوره أمام الجزيرة

يودع فريق الظفرة جماهيره بخوض لقائه الأخير على ملعبه، عقب هبوطه الرسمي من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عندما يستقبل في الساعة 18:15 من مساء اليوم ضيفه الجزيرة على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، في لقاء يؤدي من خلاله أصحاب الأرض الواجب، بينما يبحث الطرف الأخير عن تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الظفرة المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، في واحد من أسوأ المواسم في تاريخه في بطولة الدوري، وستكون مواجهة اليوم على ملعبه ولقاء دبا خارج ملعبه في الجولة الأخيرة بمثابة الظهور الأخير للفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى، وكان الظفرة قد أكمل تحضيراته لمواجهة اليوم بإجراء عدد من التدريبات بقيادة مدربه المغربي بدر الدين الإدريسي.

ويحتل فريق الجزيرة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويدرك أهمية الانتصار حتى ينافس على المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، كما تدخل المواجهة ضمن تحضيرات الفريق لذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي ستجمعه بفريق الشارقة.