الشارقة لتحسين ترتيبه.. ودبا للنجاة

يستضيف الشارقة عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، نظيره دبا المهدد بالهبوط لدوري الهواة، ضمن الجولة الـ25 قبل الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، إذ يأمل الشارقة تحقيق الفوز الـ13 في الدوري، وحصد النقاط الثلاث، ورفع رصيد إلى 45 نقطة، وتحسين ترتيبه في الدوري بعدما ابتعد عن المنافسة على اللقب، فيما يبحث دبا عن طوق للبقاء في الأضواء، علماً أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز الشارقة 2-صفر.

ويسعى الشارقة لاستعادة كبريائه بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام العين واتحاد كلباء، ولم يتذوق طعم الفوز منذ الجولة الـ22 التي فاز فيها على الظفرة بهدف نظيف.

ويخوض الشارقة هذه المباراة منتشياً بفوزه الأخير بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على العين بركلات الجزاء الترجيحية 13-12 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما فريق دبا، فيحتل المركز الـ12 في ترتيب فرق الدوري برصيد 18 نقطة، متساوياً مع البطائح صاحب المركز قبل الأخير بالرصيد نفسه، فقد فاز دبا في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر في 16 مباراة.