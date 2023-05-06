البطائح يطلب «النصر» للتخلص من صداع الهبوط

يخوض فريق البطائح واحدة من أصعب مواجهاته في دوري أدنوك للمحترفين، وأكثرها تحديداً لمسيرته في المسابقة، حينما يستقبل النصر عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، على استاد محمد بن خالد، في افتتاح الجولة الـ25 من البطولة.

ويدخل البطائح المواجهة بعدما تعادل ذهاباً مع النصر 2-2، وليس لديه أي خيارات أخرى سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، آملاً مُعجزة حقيقية تُبقي على حظوظه بين المحترفين، بعدما فرط في فرصة ذهبية لضمان البقاء الآمن بين الكبار، بتفريطه المتلاحق في النقاط، لتمر عليه 14 مواجهة في الدوري دون أن يُحقق أي انتصار، ولم يتذوق طعم الفرحة على مدار 12 مباراة خاضها على ملعبه انتهت بين الخسارة والتعادل.

وكان البطائح قد خسر في الجولة الماضية من الجزيرة بنتيجة 1-3، ويتراجع للمرة الأولى للمركز قبل الأخير، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفريق دبا.

وباتت حسابات بقاء البطائح مرهونة بنتائجه أمام النصر والعين، ولقائي دبا أمام الشارقة والظفرة، أو التساوي معه في عدد النقاط شريطة أن يتفوق بفارق عدد الأهداف، الذي يأتي حالياً لمصلحة النواخذة بهدف واحد فقط.