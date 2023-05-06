10 رياضيين الأغنى في العالم لسنة 2023

حافظ النجم العالمي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على مكانه بين أغنى الرياضيين في العالم، حيث جاء على رأس قائمة مجلة «فوربس» الأميركية لعام 2023. ولم يكن غريباً أن يتصدر القائمة رونالدو، بعد الصفقة القياسية التي أبرمها مع نادي النصر السعودي لموسمين، الأمر الذي رفع من عائداته السنوية في الأشهر الـ12 الماضية إلى 136 مليون دولار. وفرض نجوم الكرة حضورهم في القائمة، إذ بعد رونالدو يأتي غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي، وبعدهم نجوم السلة الأميركية أمثال ليبرون جيمس، وكذلك في الغولف والتنس والملاكمة.

وبلغت عائدات 10 رياضيين 1.1 مليار دولار، منها 654 مليون دولار كأجور فقط.. ونلقي في التقرير التالي الضوء على أغنى 10 رياضيين في العالم.

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