الشارقة يسجل ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ كرة اليد الإماراتية

سجل نهائي كأس الإمارات لمرحلة الصغار، واقعة تحدث للمرة الأولى بتاريخ لعبة كرة اليد في الدولة على صعيد هذه الفئة العمرية، بنجاح فريقين من ذات النادي وللمرة الثانية على التوالي في الموسم، بالجمع بين مركزي البطل والوصيف، وذلك بتتويج فريق الشارقة "أ" بطلاً للكأس عقب فوزه على الشارقة "ب" بنتيجة (25-23) في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وأضاف صغار "الملك" اللقب الثالث على التوالي والرابع تاريخياً في مسابقة الكأس، كما جمع الشارقة بين درع الدوري بالعلامة الكاملة وبطولة الكأس، بعدما حصل فريق الشارقة "ب" على المركز الثاني في دوري الموسم الحالي لهذه المرحلة العمرية بفارق النقطتين عن فريق الشارقة "أ" المتوج باللقب.

وشهد نهائي الكأس حضوراً جماهيرياً غفيراً من عشاق كرة اليد، وعدد من المسؤولين، يتقدمهم رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي محمد عبيد الحصان.

يذكر أن كرة اليد في الشارقة، سبق أن حققت هذا الإنجاز الاستثنائي الموسم الماضي وإنما على صعيد مرحلة الأشبال، حين توج فريق أشبال الشارقة "أ" بلقب بطولة الدوري على حساب فريق أشبال الشارقة "ب".