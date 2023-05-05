المهرة " كاليستوغا " تحلق بشعار "غودولفين" في فرنسا

توجت المهرة " كاليستوغا " المملوكة لـ "غودولفين" وإشراف المدرب اندريه فابر، بلقب سباق "بري دي ليلاس" المصنفة ضمن فئة "ليستد" لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى أمس الخميس على مضمار "شانتي" الفرنسي.

وأضافت " كاليستوغا " انتصارها الثالث على التوالي، والثاني لها على مضمار "شانتي" بعد فوزها مايو 2022 بلقب سباق "بري دي لا غراندي فولي" الذي جرى حينها على مسافة أطول بلغت 1800 متر.

ونجح الفارس باوزهارن موزابايف، كيفية قيادة " كاليستوغا " للبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، متجاوزةً منافسيها نحو الصدارة، وقاطعةً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 39 ثانية و48 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق "الرأس القصير" عن أقرب منافساتها المهرة "باز" بإشراف المدرب فابيل شوبيت، والتي تولى قيادتها الفارس ستيفان باسكير للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لصالح المهرة "مقس دي مينتينون" بإشراف المدرب جاك روغيت وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.