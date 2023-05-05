الوصل يستغني عن خدمات "مدرب اليد" خالد أحمد

علمت "الإمارات اليوم" أن إدارة الألعاب الجماعية في نادي الوصل استغنت عن خدمات مدرب الفريق الأول لكرة اليد، خالد أحمد، والاستعانة بمساعده سعيد راشد، لتولي مهام الاشراف على الفريق في مباراته المقبلة غداً السبت في الجولة الختامية من الدور النهائي لبطولة الدوري العام، بجانب قيادة راشد الفريق في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مسك ختام الموسم الحالي، والمقامة خلال الفترة من 13 وحتى 27 مايو الجاري.

وارتبط اسم خالد أحمد مع الوصل منذ العام 2020، بعد مسيرة طويلة في تدريب شباب الأهلي امتدت منذ عام 2014، كما ارتبط اسمه مع المنتخب الوطني للرجال بين عامي 2017 و2020.