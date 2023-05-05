مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل جائزة الشيخة جواهر للتميز الرياضي

اعتمد مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الجائزة ومعاييرها وشروط وضوابط المشاركة فيها، وذلك في السابع من يونيو المقبل.

وقال المجلس أمس إنه تم الاتفاق على ضرورة حشد الطاقات والجهود، وتم أيضاً بحث خطوات إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، والذي سيتضمن كل ما يتعلق بها، وطريقة التسجيل في فئاتها المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الذي عقد في مقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبحضور جميع الأعضاء.