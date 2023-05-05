مهرات الإمارات تواجه التحدي في «كنتاكي أوكس» اليوم

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، نحو مضمار «شيرشل داونز» الأميركي، في افتتاح حفل «كنتاكي» الشهير، حين تخوض ثلاث من مهرات الإمارات تحدي نظيراتها العالمية على لقب «كنتاكي أوكس»، البطولة المصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والمخصصة للمهرات من عمر ثلاث سنوات لمسافة 1800 متر رملي.

ويعوّل فريق «غودولفين» العالمي، بطموح حصد اللقب للمرة الأولى بتاريخه في السباق الأميركي الشهير، على كل من المهرتين «ويت بينت» و«بريتي مسشيفاس»، اللتين يشرف على تدريبهما براد كوكس، والساعيتين لفوزهما الأول في سباقات الفئة الأولى، بعد أن حققتا انتصارات مهمة في السباقات التحضيرية.

وتستند الطموحات الإماراتية على المهرة «ميمي كاكوشي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بعد الأداء اللافت في موسم السباقات الشتوي على مضمار ميدان، حققت خلاله ثلاثة انتصارات متتالية، وتوجته فبراير الماضي بفوزها في بطولة «أوكس الإمارات»، المصنفة ضمن سباقات الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1900 متر رملي.