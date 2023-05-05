منصور بن محمد: كل سُبل نجاح مونديال الشاطئية «متوافرة»

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على توفير كل سُبل النجاح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «فيفا»، لتكون الأروع في تاريخ هذه البطولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه مع نائب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جوان كوسكو، بحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إذ تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتنظيم دبي مونديال الشاطئية، والتي منح «الفيفا» حق تنظيمها للدولة.

وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، بعد التنظيم المميز للبطولة في عام 2009.