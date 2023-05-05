اعتماد سوبر اليد «الإماراتي - السعودي» لموسم 2023-2024

كشف أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، عن اعتماد إقامة كأس «السوبر الإماراتي - السعودي» في روزنامة الموسم الجديد 2023-2024، الذي يبدأ في الثلث الأخير من سبتمبر المقبل، ويتضمن سبع بطولات. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة سيجتمع، الخميس المقبل، مع مشرفي الأندية لوضع الملامح النهائية لروزنامة الموسم الجديد، الذي يستهل في الثلث الأخير من سبتمبر المقبل، في موسم يشهد انطلاق النسخة الأولى من كأس (السوبر الإماراتي - السعودي)».

وأوضح: «منذ توقيع الاتفاقية مارس الماضي مع الجانب السعودي، وضع كلا الاتحادين نصب أعينهما على أن تكون انطلاقة النسخة الأولى من كأس السوبر في 2023، لتنضم بذلك إلى الروزنامة الرسمية لاتحاد البلدين».

وأضاف: «ينطلق الموسم المحلي بكأس السوبر الإماراتي، في موسم يشهد للمرة الأولى إقامة مسابقتين للسوبر تجمعنا مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بجانب النسخة السادسة من كأس السوبر الإماراتي - البحريني، بين بطلي مسابقة السوبر في كلا البلدين، تنطلق النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي - السعودي)، إضافة إلى أربع مسابقات محلية، ممثلة في: كأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، ودوري أقوياء اليد، وكأس رئيس الدولة».

وأشار إلى أن روزنامة الموسم المقبل تشهد توقفات جراء المشاركات الدولية للمنتخب، وقال: «اجتماع الخميس المقبل سيضم، بجانب ممثلي الأندية، المدرب الجديد للمنتخب الوطني الفرنسي، دانيلو برستوفاك، في اجتماع تنسيق يهدف بجانب وضع الصيغة النهائية لروزنامة المسابقات والتوقفات التي ترافقها جراء المشاركات الدولية، اتاحة الفرصة لبرستوفاك تقديم وجهة نظره للأندية حول مراحل إعداد المنتخب لاستحقاقي (التصفيات الآسيوية) المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي تقام في قطر أكتوبر المقبل، والبطولة الآسيوية الـ21 التي تقام في يناير 2024 المؤهلة لكأس العالم 2025».