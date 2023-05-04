ختام دورة الاتحاد الدولي لإعداد حكمات كرة القدم

اختتمت اليوم الخميس محاور الدورة التدريبية لإعداد الحكمات التي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 30 إبريل إلى 4 مايو الحالي، بمشاركة 34 حكمة دولية ومحلية من الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان ولبنان وسوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وأعرب الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري عن سعادته بمشاركة حكمات من تسع دول عربية في آسيا وإفريقيا, إلى جانب الحكمات المواطنات في هذه الدورة التدريبية, التي تُعد من الدورات المهمة في إعداد حكام وحكمات كرة القدم.

بدورها، ثمنت مسؤولة الحكمات في الاتحاد الدولي لكرة القدم كيري سيتز جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم واستضافته لدورة إعداد الحكمات والعديد من الدورات خلال السنوات الماضية، معربة عن سعادتها لدعوة عدد من حكمات كرة القدم في الاتحادات العربية، وأيضاً مشاركة أناستازيا بوستوفويتوفا مسؤولة الحكمات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشكرت جميع الحكمات المشاركات على التزامهن خلال فترة انعقاد الدورة، وطالبتهن بتطبيق المعلومات الكثيرة التي تم استعراضها خلال الدورة ، وأملت أن ترى حكمات كرة القدم العربيات في بطولة كأس العالم للسيدات في المستقبل القريب.

وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على جميع المشاركات.

وقدم محاور دورة الفيفا الأمريكية كاري سيتز، والماليزية وديا شمسوري، والتونسية مروى حناشي.

وتضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية عن حالات لمس الكرة لليد، والتسلل وحالات منطقة الجزاء، والأخطاء التكتيكية، والتحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، بالإضافة لتدريبات اللياقة البدنية.