"إيغوت" يهدي غودولفين لقب "بري سيرفاني" الفرنسي

أهدى الجواد "إيغوت" فريق "غودولفين" العالمي، والمدرب اندريه فابر، لقب سباق "بري سيرفاني" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر الأربعة سنوات فما فوق ضمن فئة "ليستد"، الذي جرى اليوم الخميس، على مضمار "شانتي" الفرنسي لمسافة 1200 متر عشبي.

وعرف الفارس باوزهارن موزابايف، كيفية قيادة "أيغوت" للبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة وتسع ثواني و78 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الفرنسي "غيم ران" المملوك لستيفان جراندين وميشيل نيكيتاس وإشراف المدرب بول كوتير، وتولى قيادته الفارس مارفن جراندين، وليذهب المركز الثالث لصالح الجواد الإيرلندي "بوتيمونت" المملوك لـ "فليب إلاير" بإشراف المدرب واي بوربيروت وقيادة الفارس كريستوف سومليون.