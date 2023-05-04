السفير المصري: الإمارات نجحت في الدبلوماسية الرياضية بامتياز

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة شريف محمود أن العلاقات المصرية الإماراتية تبقي دائماً في غاية التميز وهي تقع علي القمة في العلاقات المصرية الدبلوماسية، حيث ترى مصر في الإمارات شريكاً وصديقاً وشقيقاً وداعماً دائماً، وهو ما يعكسه بامتياز التنسيق الرفيع بين القيادتين والمصير التاريخي المشترك بين البلدين.

وقال سفير مصر في الدولة: "الإمارات دولة ذات سيادة وقيادة متفردة تمارس أدواراً اقليمية ودولية مؤثرة، وتنمو بشكل متسارع، وتزدهر اقتصادياً، وهي مكان مثالي للتسامح والتعايش حيث يعيش على أرضها ما يزيد عن 190 جنسية، ما يدفعنا لتمكين العلاقات معها، وهو ما يتجلى من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القمة".

وأشار عيسى إلى أن "الإمارات استطاعت وبامتياز ممارسة ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية، التي أصبحت عنصراً هاماً في الترويج للدولة، من خلال استضافة اللقاءات الرياضية المهمة، وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية العالمية، كـ "الفورمولا 1" وبطولات الــ يو اف سي، ما يؤكد مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، وانعكاساً لثقة الاتحادات الرياضية العالمية في مستوى التنظيم والبنية التحتية والأدوات المتوفرة".

وأوضح عيسى أن "الجالية المصرية المقيمة على أرض الإمارات بمختلف انتماءاتها الرياضية والتي يزيد عددها عن الـ 600 ألف مواطن مصري، على موعد مع قمة كروية مميزة، كما أن سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على موعد مع العديد من الفعاليات العالمية الأخرى الثقافية والاقتصادية المتعددة والمتنوعة على مدار السنة".

وقال عيسى: "إن نجاح الإمارات في تنظيم واستضافة كأس السوبر المصري لخمس مرات منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 2015 يعد نجاحاً كبيراً، بفضل المنظومة الاحترافية والمتكاملة، والتنسيق منقطع النظير كل حسب اختصاصه".

وأضاف: "على الجميع التحلي بالروح الرياضية، والتنافس الشريف البناء، والتشجيع بطريقة حضارية التي تعكس أخلاق وحضارة الملايين من المصريين، لنقدم رسالة شكر وعرفان للإمارات وشعبها على حفاوة الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولنكون امتداداً لرسالة الرياضة السامية بين الأمم والشعوب".