الشارقة يحسم ملف التعاقد مع كوزمين بعد الاتفاق على كل التفاصيل

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة حسم بشكل كامل ملف تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين، وينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان والمتعلق ببنود العقد في صيغته الجديدة التي جاءت مرضية للمدرب وكذلك للنادي، من أجل استمرار كوزمين في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من حرص النادي على تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق في أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الروماني، وإحرازه ثلاثة ألقاب ثمينة خلال فترة قصيرة من توليه تدريب الفريق، وهي كأس رئيس الدولة (مرتان) وكأس السوبر، علماً بأن نادي الشارقة كان قد تعاقد مع كوزمين في نوفمبر 2021.

وينتظر أن تعلن شركة كرة القدم بنادي الشارقة الخبر رسمياً لجمهور القلعة الشرقاوية في غمرة احتفالات النادي بلقب كأس رئيس الدولة.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثّفة داخل نادي الشارقة وتحديداً على صعيد شركة كرة القدم التي اجتمعت مع المدرب وجهازه الفني، من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باستمراره مع النادي.

وتعيش القلعة الشرقاوية هذه الأيام احتفالية كبيرة ابتهاجاً بفوز الفريق بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما فاز على فريق العين بركلات الجزاء الترجيحية 13-12 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان كوزمين قد أعلن في تصريحات أنه لم يحسم قرار استمراره مع الشارقة لأسباب صحية لم يكشف عنها، في حين أكد رئيس شركة الشارقة عبدالله العجلة، أنهم متفقون على المدرب وأنهم حريصون على تجديد عقده.