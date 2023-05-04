«أستاذ تربية بدنية» و«محاضر دولي» مدرباً لمنتخب اليد

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، اجتماعه الأول مع مدرب المنتخب، الفرنسي دانيلو برستوفاك (48 عاماً)، الحاصل على شهادتي الأستاذ في التربية البدنية، والماجستير في التدريب الاحترافي من الاتحاد الأوروبي، بجانب شغله منصب المحاضر الدولي في أوروبا. وتناول الاجتماع أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، وحضره رئيس الاتحاد نبيل بن عاشور، وأعضاء المجلس، تشكيل الجهاز الإداري للمنتخب المكوّن من خميس السويدي مديراً، وسعيد راشد مدرباً للحراس، ونور دمرجي محللاً للأداء. وسبق لاتحاد اليد في 27 من أبريل الماضي، الإعلان عن تعاقده مع المدرب الفرنسي حتى مارس 2024، حيث يقود «الأبيض» في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتقام في قطر بين 18 و28 من أكتوبر المقبل، والبطولة الآسيوية في يناير 2024 المؤهلة لكأس العالم 2025.

ويمتلك برستوفاك مسيرة احترافية حافلة على صعيد الأندية والمنتخبات، آخرها تجربة احترافية مع مضر السعودي، حيث توج بثنائية الدوري السعودي والكأس. ومن إنجازاته، تتويجه بخمسة ألقاب محلية في عام 2010 مع نادي ميتاليرج المقدوني، ووصافة بطولة أوروبا مع مقدونيا في 2013، وبطولة أوروبا مع منتخب مقدونيا للشباب عام 2018.