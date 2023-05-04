المرزوقي بطلاً لموسم صيد الأسماك في دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تتويج جاسم المرزوقي بطلاً للموسم في صيد الكنعد، وذلك بعدما حرص على المشاركة في الجولتين الأولى والثانية لبطولة دبي، حيث بلغ مجموع وزن أسماكه 48.5 كلغ، ليتفوق بأقل من كليوغرام واحد عن علي الحوسني الذي حل ثانياً.

وحصل بطل موسم صيد أسماك الكنعد على الجائزة المالية القيمة التي رصدتها شركة «دلما مارين» للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، والتي وصل مجموعها إلى 25 ألف درهم، تسلمها في الحفل الختامي يوم الإثنين الماضي، بحضور مدير عام شركة «دلما مارين»، أيوب الخاجة، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، محمد سيف المري.

وأشاد المرزوقي، في تصريح صحافي، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي البحري في تطوير المسابقة وزيادة الاهتمام بها، ما يعزز من إقبال ومشاركة مختلف شرائح المجتمع في إحياء الموروث الشعبي الكبير.