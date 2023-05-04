كازاخستان تتوّج بلقب البطولة الآسيوية لـ «مصارعة الذراعين»

أحرز منتخب كازاخستان المركز الأول في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، التي أقيمت في عجمان واختتمت أمس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية. وحل ثانياً منتخب قيرغيزستان، ثم أوزبكستان ثالثاً، وإيران رابعاً، والهند خامساً، وسورية في المركز السادس.

ونجح لاعبو كازاخستان في الفوز بجميع الميداليات الذهبية في فئتي الرجال والسيدات، التي أقيمت في اليوم الختامي بواقع 11 ذهبية للرجال، وثماني ذهبيات للسيدات في 19 وزناً، في رقم قياسي غير مسبوق. وفي نتائج لاعبي الإمارات، أضاف محمد حلس البرونزية في الوزن المفتوح لليد اليمنى، تعزيزاً لإنجاز عبدالله الشراري الذي حقق ميداليتين برونزية وفضية في فئة أصحاب الهمم.

وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بتكريم الاتحاد الآسيوي للعبة، واللجنة المنظمة. وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، في تصريحات صحافية: «يسعدنا نجاح البطولة في كل جوانبها وتحقيقها للعديد من المكاسب، ونحرص دائماً على أن تظهر البطولات التي ننظمها أو نسهم في تنظيمها فنياً بأفضل صورة، ونحرص كذلك في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على أن نقدم أفضل تعاون مع اللجان المنظمة للبطولات، ونبارك للفائزين جميعاً نجاحهم في المنافسات».