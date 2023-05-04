نادي شاطئ السعديات يستضيف بطولة «تحدي الإمارات للغولف»

يستضيف نادي شاطئ السعديات للغولف «بطولة تحدي الإمارات»، الحدث الثاني على التوالي الذي يقام في أبوظبي خلال أسبوعين متتاليين توجد فيه جولة التحدي في العاصمة الإماراتية، وتشهد مشاركة كبيرة للاعبين العالميين، منهم عدد من الفائزين السابقين بألقاب جولة «دي بي ورلد» والبطولات الدولية، مع منح الفرصة للاعبي المنتخب الوطني، في إطار اتفاقية طويلة الأمد تفتح لهم أبواب الوصول إلى العالمية.

تنطلق منافسات البطولة بداية من اليوم، وتستمر أربعة أيام حتى الأحد المقبل، وتشكل محطة للجيل المقبل من المواهب المحلية، في أهم جولة تطويرية للاعبين، ضمن جولات المجموعة الأوروبية. وسيتقدم البرتغالي ريكاردو جوفيا قائمة المشاركين، وهو الذي توّج الأسبوع الماضي بلقب «بطولة تحدي أبوظبي»، التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، ضمن جولة التحدي أيضاً. ويأمل أحمد سكيك المصنف الأول إماراتياً، في مواصلة تطوره، من خلال اختبار أدائه ضد لاعبين مرموقين، منهم الإسباني ألفارو كيروش الفائز بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في عام 2011، والإنجليزي توم لويس وصيف بطولة تحدي أبوظبي الأسبوع الماضي، والإيطالي ماتيو ماناسيرو، الذي لايزال أصغر لاعب يحقق لقباً في تاريخ جولة «دي بي ورلد» بفوزه ببطولة كاستيلو ماسترز في عام 2010 بعمر 17 عاماً و188 يوماً.