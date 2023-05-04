منتخب المواي تاي يكمل تحضيراته لبطولة العالم في تايلاند

أكمل منتخب المواي تاي تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي، التي تقام بين 5 و13 الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك. وكانت بعثة المنتخب توجهت إلى بوكيت، ودخلت في معسكر تدريبي استمر 10 أيام ضمن البرنامج التحضيري للبطولة، والذي شهد حصصاً تدريبية صباحية ومسائية لتعزيز الجوانب التكتيكية والبدنية لدى لاعبي المنتخب، واختتم المنتخب المعسكر بنجاح قبل التوجه إلى بانكوك للمشاركة في البطولة.

وضمت قائمة البعثة: ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات رئيسا للبعثة، وعمر النعيمي المدير الفني، وجبريل أبوسنينة إداري الفريق، بجانب المدربين سانيت سمات وعادل جواد وتاوا تشاو، كما ضمت 15 لاعباً هم: إلياس حبيب علي، نور الدين سمير، أمين المعتصم، عماد يوسف، محمد الجفلة، عبدالله الحوسني، سعود البشر، أحمد الشمار، إبراهيم بلال، محمد مرضي، آية بن شهرة، زينب بوحمادة، سلامة الجنيبي، ميريام شالغومي ومحمد التويزي، بجانب مشاركة الحكمين مشاري المنصوري ومحمد المحضار في إدارة نزالات البطولة العالمية.