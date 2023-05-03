منتخب التجديف الحديث يعود من تايلاند بـ 3 ميداليات آسيوية

عادت بعثة المنتخب الوطني للتجديف الحديث من تايلاند، أمس، متوجة بثلاث ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي، وكان في استقبالها ممثلو الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وكان البطل أحمد الحمادي قد حصد فضية فردي الرجال، وحجز للمرة الأولى بطاقة التأهل للمشاركة في الألعاب الشاطئية العالمية 2023 التي تقام في إندونيسيا خلال أغسطس المقبل، فيما نال حمد المطروشي وخميس الشامسي برونزية زوجي الرجال الثنائي، ونال الثنائي زايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي برونزية زوجي الشباب.