الإعلان عن بطل دوري اليد يتأجل إلى الأحد المقبل

أحال فريقا الشارقة وشباب الأهلي إعلان هوية بطل دوري «أقوياء اليد» إلى الأحد المقبل، في الجولة الختامية من الدور النهائي للبطولة، وذلك عقب احتفاظهما بمركزي الصدارة والوصافة في الترتيب العام، بفوزهما أمس في الجولة السادسة، الذي جاء لـ«الملك» على حساب مضيفه الوصل (28-20)، ولـ«فرسان دبي» على حساب ضيفهم دبا الحصن بنتيجة (32-23).

كما شهدت الجولة فوز العين على ضيفه النصر (35-26)، ومواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها بفوز الجزيرة على مليحة (30-28).

وبنتائج الجولة، حافظ حامل اللقب الشارقة على صدارة الترتيب العام بإجمالي 20 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وبات «الملك» بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الجزيرة في جولة الختام، للحفاظ على لقبه للموسم السابع على التوالي، فيما باتت آمال «فرسان دبي» معلقة على خسارة الشارقة، وفوز شباب الأهلي على مضيفه مليحة.

وعزز العين مركزه الثالث بالارتقاء إلى 15 نقطة، ونجح الجزيرة في فض شراكته مع مليحة، والانفراد بالمركز الرابع برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد مليحة عند 12 نقطة، وأدّت خسارة النصر والوصل ودبا الحصن إلى بقائهم في المراكز من السادس إلى الثامن، برصيد تسع نقاط لـ«العميد»، وثمانٍ لـ«الإمبراطور»، وست لـ«دبا الحصن».

ونجح الشارقة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه «الملك» متفوقاً بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (16-11)، قبل أن يواصل الشارقة توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وإنهاء المباراة لمصلحته بنتيجة (28-20).