مراد سنون.. 12 لقب كرة طائرة و«الثلاثية» 3 مرات

أعرب مدرب فريق بني ياس للكرة الطائرة، الجزائري مراد سنون، عن فخره بالإنجاز الذي حققه فريقه في الموسم الحالي بالتتويج بثلاث بطولات من أصل أربع كان ينافس عليها في موسم 2022-2023، مؤكداً أن «السماوي» استحق الحصول على هذه البطولات بفضل الثقة العالية وأداء اللاعبين القوي، إلى جانب العامل النفسي الذي منح الفريق دفعة كبيرة وكرّس لدى اللاعبين ثقافة الانتصار.

وأوضح سنون لـ «الإمارات اليوم» أنها المرة الثالثة له التي ينجح خلالها في التتويج بثلاثة ألقاب في موسم واحد. وقال: «لقد حدث ذلك معي خلال قيادة فريق النصر مرتين في 2005 و2006، والآن هذه المرة مع فريق بني ياس الذي دخل التاريخ بهذه الثلاثية».

ويمتلك المدرب الجزائري خبرة طويلة في كرة الطائرة الإماراتية؛ إذ قضى 18 عاماً في الدولة مع ثلاثة أندية مختلفة، كما أشرف على المنتخب الوطني، وحقق خلال هذه الفترة 12 لقباً، منها ثلاثة في الدوري، وثلاث بطولات في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وكأس الاتحاد مع النصر، ولقب دوري مع العين، ولقب كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر والدوري مع بني ياس في الموسم الحالي.

وأكد مراد سنون أن الموسم الحالي لفريق بني ياس كان استثنائياً. وقال: «صحيح أن كل الفرق كانت جيدة بداية من الجزيرة والعين وشباب الأهلي، ولكن في المقابل كان بني ياس مميزاً وقدم مباريات رائعة وحقق اللقب بدون خسارة، هناك عامل نفسي هو الذي صنع الفارق مقارنة مع بقية الأندية، وحينما تفوز على فريق مثل العين 4 مرات في موسم واحد فهذا يعطيك المزيد من الثقة».

وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها فريق بني ياس في تاريخه في تحقيق الثلاثية التي ستظل خالدة في تاريخ النادي، خصوصاً أنها المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق لقب كأس رئيس الدولة، وهو ما يضع «السماوي» تحت تحديات أكبر في الموسم القادم.

ورداً على سؤال حول الصعوبات التي قد تواجهه في الموسم القادم مع شعور اللاعبين بحالة من التخمة بعد الثلاثية، قال المدرب الجزائري: «بالتأكيد من السهل أن تحقق البطولات، ولكن الصعب هو المحافظة عليها لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة، المؤكد أن فريقي أصبحت لديه ثقافة الانتصار، وهو الأمر المهم وبالتأكيد القادم سيكون أفضل».

ووضع مراد سنون روشتة لتطوير كرة الطائرة الإماراتية، وشدد على أهمية الاعتناء باللاعبين الصغار لصناعة جيل جديد. وقال: «هناك حاجة ماسة للاهتمام بتكوين اللاعبين الصغار من أجل صناعة أجيال جديدة. في نادي بني ياس على سبيل المثال نحن نحظى بالدعم اللازم، وندرك أهمية دعم الفريق حتى يكون قادراً على الاستمرار في المنافسات».

بطولات مراد سنون مع بني ياس في موسم 2022-2023

- فبراير: لقب الدوري العام على حساب شباب الأهلي.

- مارس: لقب كأس السوبر على حساب العين.

- أبريل: لقب كأس رئيس الدولة على حساب العين.