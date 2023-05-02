الشارقة بطل الأشبال والناشئين في دوري التايكواندو

أحرز الشارقة المركز الأول في بطولتي الأشبال والناشئين بالدوري العام للتايكواندو الذي نظمه اتحاد اللعبة السبت الماضي في قاعة الأندلس في الشارقة بمشاركة 126 لاعب ولاعبة من خمسة أندية، فيما فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب بطولة الزهرات، ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الاول لفئة الناشئات.

وفي فئة الزهرات، فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني، ونادي الشارقة الرياضي ثالثا.

في بطولة الناشئين، فاز الشارقة الرياضي بالمركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، والفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثالث، وفي فئة الناشئات حل الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول ونادي اتحاد كلباء بالمركز الثاني ونادي الشارقة الرياضي بالمركز الثالث.