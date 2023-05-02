4 مباريات فاصلة في دوري «أقوياء اليد»

تعود عجلة بطولة الدوري العام لكرة اليد، في السابعة مساء اليوم، للدوران بعد توقف دام 17 يوماً جراء الاستحقاقات الدولية للمنتخبات، وذلك بإقامة 4 مباريات فاصلة لحساب الجولة ما قبل الختامية من الدور النهائي للبطولة، يحل في الأولى منها فريق الشارقة المتصدر ضيفاً على الوصل، ويتوجه دبا الحصن للقاء مضيفه شباب الأهلي، ويستضيف الجزيرة فريق مليحة، ويلتقي النصر والعين على صالة نادي الأخير.

ويتسمك الشارقة (17 نقطة)، وملاحقة شباب الأهلي (15 نقطة)، بحظوظهما في المنافسة على اللقب، إذ يعول الفريقان على خطف النقاط الثلاث للجولة الحالية، وإحالة الإعلان عن هوية البطل لجولة الختام في السادس من الشهر الجاري.

وعلى الطرف الآخر يترقب الشارقة هدية من دبا الحصن متذيل الترتيب برصيد خمس نقاط، إذ إن فوز دبا على شباب الأهلي، وانتصار «الملك» سيكون كافياً للشارقة لإعلان نفسه بطلاً للدوري دون الانتظار لجولة الختام.

ويبحث فريقا الجزيرة ومليحة في مواجهتهما عن فض الشراكة التي تجمعهما على صعيد المركز الرابع ورصيد 11 نقطة لكل منهما، فيما يطلب العين في مباراته تأكيد أحقيته بالمركز الثالث والارتقاء إلى رصيد 15 نقطة، يقابلها طموحات مشروعة للنصر في حصد انتصاره الثاني في الدور النهائي الذي سيضمن له البقاء في مركزه السادس.