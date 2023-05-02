العطاس يحصد «ثلاثية الطائرة» مع بني ياس بعمر الـ 49

شدد قائد فريق بني ياس للكرة الطائرة حسن العطاس، على أن تتويجهم بلقب كأس رئيس الدولة على حساب فريق بحجم العين له متعة أكبر كونه فريقاً منافساً، لكنه أشار إلى أن أصعب بطولة من بين الثلاثة التي حققها الفريق كانت مسابقة الدوري، مؤكداً أن شهية الفريق مفتوحة للموسم المقبل، وأنهم سيعملون على المحافظة على الألقاب التي حققوها.

وقال حسن لـ«الإمارات اليوم» خلال حفل التتويج: «إن الحصول على ثلاثية الموسم (كأس رئيس الدولة والدوري وكأس السوبر) لم تأت من فراغ، وان الكثير من العمل كان خلفه»، وأضاف: «نحمد الله على نجاحنا في تحقيق هذه البطولات، لقد كانت أهدافنا منذ بداية الموسم وعملنا عليها واجتهد الجميع لتحقق هذا الأمر، ونحن سعداء بذلك».

وأوضح قائد الفريق الذي قضى 30 عاماً في نادي بني ياس من بينها 23 سنة مستمرة مع «السماوي» إن الشعور بالمتعة والحماس مرده أن اللقب جاء على حساب فريق مثل العين، وقال: «الفوز بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر أمام العين له متعة أكبر، أنهم فريق منافس لنا، وهذا يزيد من المتعة لدينا، لكن مع ذلك فإن أصعب بطولة كانت الدوري التي حققناها أمام شباب الأهلي».

وأكد العطاس أن شهية الفريق مفتوحة للموسم المقبل، وقال: «الفوز بالثلاثية في الموسم الحالي لم يمنعنا من محاولة تحقيق الرباعية في الموسم المقبل، وإدارة النادي منذ الأسبوع الماضي بدأت العمل للموسم المقبل، فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين والمحترفين في الفريق، والكل يعمل بالتركيز والانسجام والإخلاص نفسه، وينتظرنا عمل في الموسم المقبل لتحقيقه».

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فريق بني ياس في تاريخه في تحقيق الثلاثية التي ستظل خالدة في تاريخ النادي، خصوصاً أنها المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق لقب كأس رئيس الدولة وهو ما يضعهم تحت تحديات أكبر في الموسم المقبل، وسيقع على عاتق اللاعبين أصحاب الخبرة مثل حسن العطاس الحفاظ على مستوياتهم ومساعدة الفريق للحفاظ على الألقاب.

وحول مسيرته في نادي بني ياس، قال حسن العطاس: «عمري حالياً 49 عاماً، وأنا في هذا الفريق منذ الصغر. لقد توقفت لبعض الأوقات بسبب ظروف خاصة ولكن منذ عام 2000 لم ينقطع مشواري مع الفريق، ولم أنضم لأي نادٍ آخر».

الرميثي: جماهيرنا كانت متشوقة للثلاثية

أهدى رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، حميد الرميثي، الثلاثية التي حققها فريق «السماوي» للكرة الطائرة إلى قيادة النادي، معرباً عن سعادتهم الغامرة بإضافة لقب كأس رئيس الدولة إلى بطولة الدوري وكأس السوبر، مؤكداً أن اللاعبين كانوا على قدر الثقة والمسؤولية وأن الفوز بثلاثة ألقاب يعد تاريخاً كتبه «السماوي» في الموسم الحالي، وسيعمل على المحافظة عليه في الموسم المقبل.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن «الإنجاز الذي تحقق يضعهم تحت مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل»، مضيفاً: «من السهل الوصول للقمة ولكن المحافظة عليها هو الأمر الذي سنعمل عليه. جماهيرنا كانت متشوقة لتحقيق هذه الثلاثية وبفضل من الله نجح الفريق في تحقيق ذلك».

حسن العطاس:

«أصعب بطولة كانت الدوري، التي حققناها أمام شباب الأهلي».

«الفوز بثلاثية الموسم الحالي لم يمنعنا من محاولة تحقيق الرباعية».