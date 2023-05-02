شباب العين يرفعون كأس اليد

أهدى فارق الهدف الوحيد فريق الشباب في نادي العين لقب «كأس الإمارات» لكرة اليد لمرحلته السنية، عقب فوز «الزعيم» على منافسه الشارقة بنتيجة (31-30)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس، على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي.

وحاول شباب الشارقة العودة بنتيجة المباراة خلال مجريات الشوط الثاني، ونجح لاعبو «الملك» سريعاً في إدراك التعادل عند الدقيقة العاشرة من عمر هذا الشوط بواقع (21-21)، وليواصل التعادل فرض نفسه حتى منتصف الشوط قبل أن يستعيد لاعبو العين اتزانهم والتقدم مجدداً بفارق ثلاثة أهداف كانت كفيلة لهم في الدقائق الأخيرة الصمود أمام محاولات «الملك» والخروج فائزين بنتيجة المباراة بفارق هدف وحيد وبواقع (31-30)، وحسم اللقب.

وعقب انتهاء المباراة، توج أمين عام اتحاد كرة اليد ناصر الحمادي، يصحبه رئيس لجنة المنتخبات والمدربين في اتحاد اللعبة فيصل الطواش، لاعبي الشارقة بالميداليات الفضية، والعين بالذهبية وكأس البطولة.

وأدار النهائي كل من الحكمين عمر الزبير، ومحمد ناصر، والمراقب محمد خميس.