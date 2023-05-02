العين بطلاً لدوري الشباب بفارق 10 نقاط عن الوحدة

تُوج فريق العين بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة للموسم الرياضي 2022- 2023 في ختام الجولة الـ34 والأخيرة للمسابقة، التي حقق فيها الفوز على فريق نادي الوحدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أول من أمس على استاد هزاع بن زايد.

سجل هدفي العين منصور البلوشي (27)، وعيد الحمادي (66).

حسم نادي العين لقب المسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة بعد أن جمع 87 نقطة، حصدها من الفوز في 28 مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات، وخسارة وحيدة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

ونجح لاعبو العين في تسجيل 121 هدفاً خلال جولات الدوري، ليمتلك بذلك أقوى خط هجوم في المسابقة، وثاني أقوى خط دفاع بعد الوحدة بهدف واحد، حيث استقبلت شباكه 24 هدفاً.

وتُوج الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب، الجهاز الفني والإداري ولاعبي نادي العين بالميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري.

وشهد مراسم التتويج الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، ورئيس شركة نادي العين لكرة القدم الدكتور مطر راشد الدرمكي، وعضو لجنة رعاية المواهب محمد المحمود.