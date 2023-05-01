«ترايبالست» يهدي «غودولفين» لقب «بري دو موغويه» الفرنسي

أهدى المهر «ترايبالست» فريق «غودولفين» العالمي، لقب سباق «بري دو موغويه» لخيول الفئة الثانية «جروب2» الذي أقيم اليوم الأثنين على مضمار «سان كلو» الفرنسي.

وفرض المهر البالغ من العمر أربعة سنوات، إيقاعه على مجريات السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، ونجح بقيادة فارسه مايكل بارزلونا، في قطع خط نهاية السباق بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و41 ثانية و85 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «فاكتور شيفال» بإشراف المدرب جي رينير وقيادة الفارس جرارد موس، فيما ذهب المركز الثالث للمهر الفرنسي «إيرفانن» بإشراف المدرب جاك روغيت وقيادة الفارس كريستفور سومليون.

وواصل «ترايبالست» المنتسب للفحل «فرح» ويشرف على تدريبه اندريه فابر، عروضه القوية للموسم الجاري، بعد أن حقق الشهر الماضي وبالأسلوب ذاته في توليه زمام المبادرة من خط الانطلاق وحتى النهاية، لقب سباق «بري ادموند بلاك» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» الذي أقيم على ذات مضمار سان كلو.