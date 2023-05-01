سهيل بن بطي يتوج الفائزين ببطولة آسيا للريشة الطائرة

تُوج الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الفائزين ببطولة آسيا للريشة الطائرة، التي اختتمت منافساتها أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

ونجح الإندونيسي أنتوني سينيسوكا، المصنف الثاني عالمياً، في الفوز بلقب فردي الرجال، بتغلبه في المباراة النهائية على السنغافوري لوه كين المصنف السابع عالمياً، بمجموعتين دون رد، فيما توجت التايوانية تاي تزو ينغ، المصنفة الرابعة عالمياً، بلقب السيدات، بعد فوزها على الكورية الجنوبية آن سي يونغ، المصنفة الثانية عالمياً، بمجموعتين دون رد.

وتمكن الثنائي الهندي، المكون من رانكيردي ساتويكسايراج وشيتي شيراغ، من تحقيق لقب منافسات زوجي الرجال بفوزهما على الثنائي الماليزي أونغ وي سين وأي تيو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، فيما توج الثنائي الياباني يوكي فوكوشيما وساياكا هيروتا بلقب زوجي السيدات، بفوزهما في المباراة النهائية على ثنائي كوريا الجنوبية المكون من ها نا بايك وسو هي لي بمجموعتين دون رد.

وذهب لقب المختلط إلى الثنائي الصيني غيانغ زهن بانغ ووي يا اكسن، بفوزهما على مواطنيهما زهينغ سي وهوانغ يا.

حضر مراسم التتويج كل من الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر، مروان بن غليطة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، علي عمر، وعدد من الشخصيات الرياضية، وممثلي الشركات الراعية.

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالنجاح التنظيمي والفني والجماهيري، الذي خرجت عليه البطولة الآسيوية للريشة الطائرة، التي استضافتها دبي.

وقال في تصريحات صحافية: «كان التنظيم رائعاً واحترافياً، وعكس الحضور الجماهيري على مدار أيام البطولة الشعبية الكبيرة التي تكتسبها اللعبة على مستوى دولة الإمارات، وهو ما يعزز من حظوظ الاتحاد الوطني لمواصلة خططه نحو انتشار اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين لها».

وأضاف: «النجاح التنظيمي الذي خرجت عليه البطولة الآسيوية يقف خلفه العديد من الهيئات والمؤسسات، وفي مقدمتهم مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة نورة الجسمي، الذين قدموا عملاً كبيراً على مستوى التنظيم، وإعداد الفريق الوطني للمشاركة في البطولة، ودعم الاتحادين الدولي والآسيوي والمؤسسات الحكومية المحلية، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي».

وأشار: «لم نكتفِ باعتزازنا بالتنظيم الرائعة للبطولة، ولكن للمنصب القيادي الذي تولته نورة الجسمي باختيارها نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وهذا سينعكس بالإيجاب على لعبة الريشة الطائرة في الإمارات، وسيساعد في تنفيذ الخطط المستهدفة للوصول باللعبة إلى آفاق أكبر للنجاح».