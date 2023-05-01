فوز دبا الحصن والإمارات والفجيرة و«غلف إف سي» في «الأولى»

أسهمت نتائج مباريات الجولة 31 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت أمس، بتأجيل صعود أي من الفرق التي تنافس على الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بانتظار مباريات الجولة المقبلة 32 التي ستقام في السابع من مايو الجاري.

وشهد يوم أمس فوز دبا الحصن على الحمرية 3- صفر، إذ سجل لصالح دبا الحصن العماني محمد المربوعي في الدقيقة 22، والبرازيلي جيلمار دا سيلفا 60، والبرازيلي جون ايفرسون (90+3)، وأصبح رصيد دبا الحصن 63 نقطة في المركز الثاني، والحمرية سادساً برصيد 46 نقطة.

كما فاز فريق الإمارات على الذيد 4- صفر، وأصبح رصيد الإمارات 62 نقطة في المركز الثالث، إذ سجل سجل لـ«الصقور» البرازيلي واندرسون كوستا في الدقيقة (55:88) وزميله فارياس 63، ومواطنهم ايمانويل 85، وتجمد رصيد الذيد عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثالثة فاز الفجيرة على مسافي بهدف نظيف، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بينما مسافي 43 في المركز السابع، حيث سجل للفجيرة البرازيلي بيرتينو جواو في الدقيقة 53.

وفاز «غلف إف سي» على مصفوت بهدفين نظيفين، وسجل للفائز محمد ديوب 63 وعلاء محمد (90+5)، ليصبح رصيد «غلف إف سي» 35 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 49 لمصفوت في المركز الرابع.

وكان يوم أمس قد شهد فوز العربي على حتا 3-1، وتجمد رصيد فريق حتا عند النقطة 68، وبات يحتاج إلى أربع نقاط من المباريات الثلاث المتبقية.