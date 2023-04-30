كأس الطائرة بين العين وبني ياس الليلة

ستكون الصالة المغطاة في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الساعة 07:00 من مساء اليوم، مسرحاً للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، التي تجمع بين العين ومنافسه فريق بني ياس، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وفي الوقت الذي يبحث فيه «الزعيم» عن إنقاذ موسمه ببطولة، فإن «السماوي» عينه على الثلاثية بعد أن كان قد توج بلقبي الدوري والسوبر.

ويملك فريق العين ستة ألقاب في تاريخه في المنافسة بينما لدى «السماوي» لقب واحد فقط، فيما يتصدر فريق الوصل قائمة أكثر الأندية حصداً للقب برصيد 14 بطولة.

واستهلّ طرف المباراة الأول فريق العين مشواره في البطولة بالفوز على حساب حتا في الدور الأول بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-19 و25-19 و25-18، ليتأهل لمواجهة شباب الأهلي في نصف النهائي، هي المباراة التي فاز فيها بثلاث أشواط مقابل شوط واحد، إذ بعد أن خسر الشوط الأول 27-25، إلا أنه فاز في الشوط الثاني والثالث والرابع على التوالي بواقع 25-19 و25-20 و25-23 ليحصل على ورقة التأهل.

وفي المقابل، ولم يكن الطريق الذي سلكه بني ياس للوصول للنهائي مفروشاً بالورد، فبعد أن تخطى النصر في الدور الأول بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-20 و25-20 و26-24 اصطدمت طموحاته بعقبة فريق الجزيرة في مباراة كانت كثيرة، واستمرت الإثارة فيها حتى الشوط الخامس الذي حسمه لمصلحته بفارق نقطتين فقط، ويخطف بطاقة الصعود.

وكان الجزيرة هو من تقدم بالشوطين الأول والثاني، بواقع 25-18 و27-25 على التوالي، إلا أن «السماوي» حقق «ريمونتادا» بالفوز بالشوط الثالث 25-22، ليقود اللقاء لشوط رابع حسمه أيضاً بنتيجة 25-22، ليحتكم على أثرها الطرفان إلى الشوط الفاصل (الخامس)، وهو الذي فاز به بني ياس بنتيجة 15-13، فيما كان قد فاز في الدور الأول على حساب النصر بثلاثة أشواط نظيفة.