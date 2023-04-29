الحبتور و«أنكورا لامار» في نهائي كأس دبي للبولو اليوم

يتقابل فريقا الحبتور وأنكورا لامار في الساعة 17:15 من عصر اليوم، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر اليوم، في ختام بطولة كأس دبي للبولو 2023، ويسبقها مباراة كأس الترضية بين فريق «بي بي إس» و«الباشا» في الساعة 16:15.

وكانت البطولة قد انطلقت، الثلاثاء الماضي، بمشاركة أربعة فرق وبـ«هانديكاب 4 جول» تعد خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2023 التي حظيت باهتمام عالمي من كل الهيئات الرياضية التي تعنى برياضة البولو. ويتسم لقاء اليوم بأهمية بالغة، حيث يأتي في ظل مستويات هي الأعلى بالنسبة للاعبين إلى جانب تحسن الطقس النسبي الذي سيؤثر حتماً على أداء الخيول، ومن ثم على سرعة إيقاع ووتيرة اللعب.