أبطال الإمارات يسابقون الزمن في جائزة الصين لزوارق الفورمولا 1

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة تشنغتشو الصينية، التي تحتضن جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا-1)، الجولة الثانية من بطولة العالم 2023 على مياه النهر الأصفر، بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويتأهب ثنائي فريق فيكتوري أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 لخوض تصفيات أفضل زمن اليوم، الذي يمثل أول المراحل المهمة في الحدث.

وشهد يوم أمس إجراء التجارب الرسمية من قبل الأجهزة الفنية والمتسابقين على الزوارق المشاركة، للتعرف إلى جاهزيتها.

واضطر أحمد الفهيم لعدم إكمال التجارب، بعدما تعرض زورقه للتحليق في الهواء، ثم اعتداله على سطح الماء، دون التعرض لأي أذى أو تحطم، حيث اضطر للتوقف للاطمئنان عليه، وفحص الزورق الذي سيكون على أهبة الجاهزية للمشاركة اليوم.