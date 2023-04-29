سباق دلما يبحر بـ 125 محملاً.. الإثنين

حدد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الإثنين المقبل، موعداً لانطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وكانت فعاليات المهرجان انطلقت أمس، في جزيرة دلما، وتستمر حتى السابع من مايو المقبل، مع العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية والفعاليات المختلفة والمتنوعة، وتبلغ قيمة جوائز المهرجان أكثر من 33 مليون درهم. من جهته، قال مدير إدارة السباقات في النادي، ماجد المهيري: «تم تحديد الإثنين المقبل موعداً لانطلاق سباق دلما التاريخي السادس، حيث إن حالة الطقس مثالية لإقامة المنافسة». وأضاف: «يتم التواصل مع المركز الوطني للأرصاد بشكل دائم، وقد تم اختيار هذا اليوم بحكم ملاءمة الرياح والحالة الجوية لإقامة المنافسة».