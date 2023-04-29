شباب الأهلي يطلب «النصر» والنجمة 14 في دوري السلة اليوم

يلتقي شباب الأهلي والنصر في السابعة والنصف من مساء اليوم، على صالة نادي الوصل في دبي، ضمن إياب الدور النهائي لدوري كرة السلة، الذي يطمح فيه «فرسان دبي» إلى تكرار فوزهم ذهاباً (86-80)، وحصد اللقب للمرة الـ14 تاريخياً في إنجازٍ غير مسبوق على صعيد أندية الدولة، فيما يريدها «العميد» رداً للاعتبار، وتجديد آماله في حصد اللقب للمرة الأولى بتاريخ النادي، بإحالة النهائي إلى مواجهة ثالثة فاصلة، حدد موعداً لها في الخامس من مايو المقبل.

وقضى نظام البطولة، بأن تقام في دورها النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب، وإحالة التتويج باللقب إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال تعادل الفريقين بالفوز.

ويدخل شباب الأهلي مباراته، وعينه على فضّ الشراكة التي تجمعه مع الوحدة كأكثر الأندية تتويجاً بالدوري، بإجمالي 13 لقباً لكلٍّ منهما، بعد أن حققها «فرسان دبي» بين عامي 2000 و2022، مقارنة بألقاب «العنابي» التي جاءت بين عامي 1981 و1999، فيما يطلب النصر تأجيل الحسم إلى الموقعة الفاصلة، وأحياء آماله بحصد اللقب للمرة الأولى، والانضمام إلى القائمة الذهبية لسجلات البطولة، وأن يصبح «العميد» خامس أندية الدولة التي تنجح في التتويج بالدوري، في قائمة تضم أيضاً الوصل (8 ألقاب) بين عامي 1977 و2008، والشارقة (7 ألقاب) بين عامي 1982 و2020، ونادي الشباب سابقاً (4 ألقاب) بين عامي 2004 و2016.

وتستند طموحات شباب الأهلي بقيادة مدربه البوسني زوران زابوفيتش، في حسم اللقب دون الدخول في حسابات المواجهة الـ«فاصلة»، على كوكبة من نجومه الدوليين، بقيادة الأشقاء الأربعة سعيد ومحمد مبارك، وأحمد وحامد عبداللطيف، ومن خلفهم طلال سالم، والثنائي الأميركي المحترف براندون ريتشي، ونيكولاس مينراث.

وعلى الطرف الآخر، يعول مدرب النصر، المصري حسام الوكيل، على مجموعة من اللاعبين الشبان الدوليين، هم: حسن عبدالله، وفيصل محمد، وراشد سالم، ومامادو انداي، وصاحب الخبرة صالح سلطان، بجانب المحترفين سيكو أولي، وفالديسلاف.

• 13 لقباً في رصيد كل من شباب الأهلي والوحدة.. يتصدران قائمة أكثر الأندية تتويجاً بالدوري.