منتخب التجديف يبلغ الأدوار الحاسمة في كأس آسيا بتايلاند

حقق نجوم منتخب التجديف الحديث نتائج جيدة في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي انطلقت أمس في مدينة باتايا التايلاندية، وتستمر إلى الغد. وسجل المنتخب بداية رائعة في منافسات الزوجي في مختلف التخصصات، حيث تأهل حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي إلى نصف النهائي من سباق زوجي الشباب، حيث سيستكملان المنافسات اليوم، على أمل تحقيق إنجاز كبير لرياضة الإمارات.

وحل الثنائي في المركز الثالث في الترتيب العام للمرحلة الأولى بزمن 03.04.85 دقيقة، خلف الفريقين التايلاندي (الأول) وهونغ كونغ (الثاني)، بفارق زمني ضئيل، حيث يسعيان اليوم لتطوير الأداء، والوصول إلى المرحلة الأخيرة. ونجح أحمد خميس الحمادي في انتزاع رقم التأهل إلى ربع النهائي في منافسات فردي الرجال، حيث ستقام المراحل الحاسمة لهذا السباق غداً.

وفي منافسات زوجي رجال، نجح حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي في التأهل إلى ربع النهائي الذي يستكمل اليوم، بعد حلولهما في المركز الرابع في التصفية الرابعة، مسجلين زمناً جيداً هو 02.44.11 دقيقة، بفارق 12 ثانية عن الزوجي الفلبيني المتصدر، وثانيتين عن الزوجي الكوري (الثاني)، وأقل من ثانية عن الزوجي الإندونيسي (الثالث).

وفي الزوجي المختلط حجز المنتخب، ممثلاً بعهود مصبح سالم وسعيد جمال الشامسي، مكانه في المرحلة الثانية التي تقام اليوم، بعد تسجيله توقيتاً بلغ 02.44.11 دقيقة، خلف الزوجي الفلبيني (الأول).