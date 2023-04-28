عاجل: الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه

فاز الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه عقب تغلبه على العين بركلات الترجيح 13-12 في النهائي، أمس، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، بعدما انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إذ تقدم محمد عبدالباسط بالهدف الأول للشارقة وتعادل لابا كودجو لفريق العين.

وعادل "الملك" الرقم القياسي الذي يحمله شباب الأهلي برصيد 10 ألقاب لكل فريق، بينما استمر العين في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب.

وتألق عادل الحوسني بتصديه لركلتي جزاء من المهدي مبارك وماتياس بالاسيوس، عقب رقم قياسي من ركلات الترجيح بلغ 28 ركلة بواقع 14 ركلة لكل فريق، إذ أحرز للشارقة كايو لوكاس وباكو ألكاسير ولوان بيريرا وخالد باوزير وميلوني وخالد الضنحاني وشاهين عبدالرحمن وماجد راشد وماجد سرور وعادل الحوسني وكايو لوكاس وباكو ألكاسير ولوان بيريرا، بينما أهدر مانولاس

أحرز للعين أندريه يارمولينكو وإيريك ولابا كودجو وماتياس بالاسيوس وبندر الأحبابي ويحيى نادر وكوامي وأحمد برمان وجوناتاس ومحمد بوسندة وأندريه يارمولينكو ولابا كودجو بينما أهدر المهدي مبارك وماتياس بالاسيوس.

اعتمد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين على القوة الضاربة بقيادة البوسني ميراليم بيانيتش في وسط الملعب وفي الهجوم البرازيلي كايو لوكاس ولاعب الرأس الأخضر جورج دجانيني، أما مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبيروف عوض غياب خالد عيسى في حراسة المرمى بإشراكه محمد بوسندة بينما شارك أيضاً بأبرز الأسماء في تشكيلة "الزعيم" وهم الأوكراني يارمولينكو والمغربي سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو، والمفاجأة كانت انضمام كايو كانيدو إلى قائمة "الزعيم" بعدما كان قد تم التأكيد على غيابه ولكن أعلن المدرب ضمه إلى قائمة البدلاء.

وبدأ الشارقة اللقاء بقوة، وسدد الغيني عثمان كمارا كرة قوية تصدى لها بوسندة (2)، ورد العين بهجمة خطرة عن طريق الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الذي لعب كرة عرضية وقابلها لابا برأسه مرت بجوار القائم (6)، ثم أنقذ اليوناني مانولاس كوستاتس كرة خطرة قبل أن يسدد لابا باتجاه المرمى (7).

وفرض "الزعيم" سيطرته على مجريات الملعب بعدما دفع ريبيروف بثلاثة لاعبين في وسط الملعب هم أحمد برمان ويحيى نادر وأمامهما بالاسيوس، إذ تفوقوا بشكل كبير على بيانتيش وماجد راشد

من جهته دخل الشارقة أجواء اللقاء بعد 20 دقيقة بعدما تحرك دجانيني وكمارا وكايو، وتألق كمارا في قيادة الهجمات السريعة من الناحية اليمنى وتسبب في إزعاج كبير للبرازيلي إيريك، وأرسل اللاعب الغيني كرة عرضية جميلة أبعدها بندر الأحبابي قبل أن تصل إلى كايو لوكاس (26)، وحصل "الملك" على ركلتين ركنيتين وأهدر دجانيني فرصة خطرة من كرة لعبها بيانيتش وقابلها لاعب الرأس الأخضر برأسه ولكن بعيدة عن المرمى (27)، بينما مرر كايو كرة إلى ماجد راشد أمام منطقة الجزاء وسدد لاعب الشارقة الكرة فوق العارضة (30).

وواصل كمارا نشاطه ولعب كرة عرضية خطرة أبعدها بندر الأحبابي إلى ركلة ركنية، لعبها بيانيتش ووصلت إلى مانولاس كوستاس الذي لعب أخطر فرصة في الشوط الأول برأسه ومرت بجوار القائم (34).

أما الشوط الثاني ارتفعت الإثارة مبكراً بعدما أحرز الشارقة الهدف الأول من ركلة ركنية لعبها بيانيتش وقابلها محمد عبدالباسط برأسه في المرمى (48)، ونشط بعدها العين وسدد يارمولينكو كرة صاروخية وتصدى لها ببراعة عادل الحوسني وأبعدها إلى ركلة كرنية (55)

وفي الدقيقة 56 أحرز لابا كودجو هدف التعادل لـ "الزعيم" من كرة عرضية لعبها يارمولينكو وارتدت من الحارس عادل الحوسني وأكملها لابا في المرمى، بينما سدد اللاعب الأوكراني كرة قوية علت العارضة (63).

وتلقى العين ضربة موجعة عقب إصابة المدافع الكرواتي تين يدفاي ليغادر الملعب وينزل وشارك بدلاً منه المغربي المهدي مبارك (67)، إذ أجرى ريبيروف تعديلاً في مراكز اللاعبين بعودة يحيى نادر للعب في مركز قلب الدفاع ودخول مبارك في خط الوسط، وبالطريقة نفسها خسر الشارقة خدمات جورج دجانيني بداعي الإصابة ونزل بدلاً منه الإسباني باكو ألكاسير (75).

وتصدت العارضة لكرة خطرة من ميلوني (86)، وبالطريقة نفسها أبعدت العارضة كرة صاروخية من بالاسيوس (89) لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يتفوق الشارقة في ركلات الترجيح.

