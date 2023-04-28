بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الشارقة والعين في نهائي كأس رئيس الدولة

تنقل "الإمارات اليوم" أحداث نهائي كأس رئيس الدولة الذي يجمع الشارقة مع العين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي لحظة بلحظة، إذ يسعى "الملك" للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه بينما يتطلع "الزعيم" لنيل اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

يدخل الفريقين اللقاء بطموحات عالية، حيث ينافس العين على الثلاثية باستمراره في المنافسة على لقبي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشارقة الذي حقق لقب كأس السوبر وينافس على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

جاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

بداية المباراة بقيادة الحكم الفرنسي كليمان توربان

تسديدة من عثمان كمارا يتصدى لها محمد بوسندة (2)

فرصة خطرة من لابا كودجو تمر بجوار القائم (6)