«القيصر»: تأهلنا للنهائي بعد طريق طويل ممزوج بالتضحيات

أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين (القيصر)، أن وجوده مع فريقه للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس رئيس الدولة يعتبر أمراً إيجابياً، مشيراً إلى أنه يتوقع مباراة قوية وصعبة على الفريقين، وأن تكون مباراة جماهيرية وحماسية ونهائياً بمعنى الكلمة، مشيراً إلى أن كلا الفريقين يريد الفوز باللقب، والاحتفال به مع جماهيره، مؤكداً أن فريقه وصل إلى هذه المرحلة بعد طريق طويل وصعب، كان ممزوجاً بالتضحيات والصعوبات.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «الفريقان يعرف بعضهما بعضاً، وأتمنى أن يستمتع الجميع بهذه المباراة».

وأضاف كوزمين رداً على سؤال بشأن أن الشارقة يخسر قبل كل مباراة في نهائي بطولة: «خسارتنا الأخيرة أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية للدوري أمور تحدث في كرة القدم، وقمت بمشاهدة وتحليل المباراة، والوقوف على الأخطاء التي صاحبتها، حتى نخوض المباراة النهائية بأفضل طريقة ممكنة».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن «مباراة نهائي الكأس تختلف عن مباريات الدوري، بجانب أنه ستكون هناك طريقة لعب مختلفة عن الدوري، وكذلك لاعبون مختلفون أيضاً»، مؤكداً أنه يحاول دائماً في بداية المباريات أن يضغط، ويأخذ أفضلية في الملعب، مشيراً إلى أن «الفرصة متاحة أمام فريقه للحصول على لقب البطولة».

وعن الغيابات في صفوف الشارقة، قال كوزمين إن «لوان بيريرا وماجد حسن يمران حالياً بمرحلة استشفاء، بعد الإصابة التي تعرض لها كل منهما أخيراً، وأن مشاركتها مع عدمها ستتقرر اليوم».

وبخصوص تأثير غياب حارس مرمى العين، خالد عيسى، عن المباراة بسبب الإيقاف، أكد مدرب الشارقة أن محمد بوسندة حارس جيد، بإمكانه تعويض غياب خالد عيسى.